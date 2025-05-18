(Gallery) Vinemont graduation

Amanda Shavers | The Cullman Times
Amanda Shavers | The Cullman Times
Amanda Shavers | The Cullman Times
Valedictorian Samuel Luke Pierce. Amanda Shavers | The Cullman Times
Salutatorian Samuel Luke Piece. Amanda Shavers | The Cullman Times
Christian Asher Hart, who died in 2019, is honored during Vinemont graduation Sunday afternoon. Amanda Shavers | The Cullman Times
Sophia Jones. Amanda Shavers | The Cullman Times
Jonny Valerio. Amanda Shavers | The Cullman Times
Kaitlyn Marie Keef cheers a friend. Amanda Shavers | The Cullman Times
Amanda Shavers | The Cullman Times